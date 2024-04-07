مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. كريم عبد العزيز يقتل ميرنا نور الدين

يكتشف حسن الصباح (كريم عبد العزيز) تراجع دعوته في مدينة أصفهان بشكل كبير، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، ويكشف له برزك أميد أن هذا التراجع ليس بسبب الحملات الشرسة التي يقوم بها السلطان بركياروق، ولكن بسبب سيدة تقوم بجمع النساء حولها وتتحدث بسوء عن حسن الصباح ودعوته.

زوجة حسن الصباح تخبر الناس بأكاذيبه

يعلم حسن الصباح، أن زوجته دنيا زاد (ميرنا نور الدين) هي التي تقوم بالدعوة ضده في مدينة أصفهان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، وأنها تخبر جميع أهالي المدينة بحقيقة دعوته وأكاذيبه، وأنه يرسل أبناء المؤمنين به إلى جهنم وليس الجنة كما يوهمهم، حيث يطلب من برزك أميد أن يأمر إحدى الفدائيات بقتلها والعودة بابنته خديجة مرة أخرى إلى قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين الحلقة 28

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. ابنة حسن الصباح تعود إلى قلعة آلموت

يخبر برزك أميد، حسن الصباح بنجاح مهمة قتل دنيا زاد أمام نجلها الهادي (عمر رزيق) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، والذي يشعر بصدمة شديدة، ويخبره أن خديجة ابنته في طريقها إلى قلعة آلموت.