مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. انتقام جواري حلم الجنة من إلينار

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 28، لمعرفة الأحداث التي توقفت عند الحلقة الماضية، بعدما قتلت جواري حلم الجنة إلينار عبر طعنها أكثر من طعنة بالخناجر في غرفتها، بتحريض من الجارية جويرية «بسنت أبو باشا»، ليأمر بعدها حسن الصباح بإلقاء الثلاث فتيات اللاتي فعلنّ ذلك وجثة إلينار من أعلى سور قلعة آلموت.

نورهان تخبر يحيى بحملها

بينما يجلس يحيى ابن المؤذن حزينًا في منزله تحاول زوجته نورهان التخفيف عنه، وتخبره أنّها حامل ويشعر يحيى بسعادة شديدة، ويقرر أن يسمي المولود على اسم والده، إذ يخبرها برغبته أن يكون ابنه مقاتلا شجاعا لكي ينضم إلى صفوف السلاجقة ويثأر من الحشاشين، لكن ذلك يشعرها بالخوف على مستقبل الصغير.

وفي بداية الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، استيقظ حسن الصباح مفزوعًا، بعدما رأى في حلمه برزك أميد وهو يدفع نجله الهادي من أعلى سور القلعة، ليذهب على الفور للاطمئنان عليه، ويحذره بألا يثق في أحد خاصًا برزك أميد.

مسلسل الحشاشين

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءا، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءا.