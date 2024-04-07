مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. هل ينجح حسن الصباح في التخلص من يحيى؟

يسيطر عنصر التشويق والإثارة على أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28 بطولة كريم عبد العزيز، حيث شهدت الحلقة الماضية عدة مفاجآت، إذ يطلب يحيى ابن المؤذن أحمد عبد الوهاب أن يعود إلى جيش السلاجقة مرة أخرى ولكن يرفض الوزير سراج محمد نجاتي لأنه أحد أتباع حسن الصباح، ويشك يحيى في أمره.

ويرسل حسن الصباح رسالة إلى الوزير سراج، يأمره فيها بقتل يحيى ابن المؤذن، وبالفعل يقوم عدة رجال بهذه المهمة، ولكن يستطيع يحيى أن يتخلص منهم، وعرف أنّ من حاول التخلص منه هو الوزير الجديد ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين.

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين خطة حسن الصباح في نشر الرعب والخوف في نفوس أهالي مدينة أصفهان، وإشاعة القتل لكل من يقف أمامه، ما جعل الملك باركياروق يعزل الوزير.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبد الوهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.