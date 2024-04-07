موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 28 على قناة DMC

يترقب قطاع كبير من الجمهور موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 28، إذ تتيح شبكة قنوات DMC عرض الحقلة على 4 مواعيد مختلفة على مدار اليوم، لكي يتمكن متابعي المسلسل في مشاهدته وتكملة أحداثه.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ينطلق موعد عرض مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:15 مساءً على قناة DMC، وتعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 28

ويأتي موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 28 بطولة الفنان كريم عبد العزيز في تمام الساعة 1:45 صباحًا، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 4:15 عصرًا، بينما تُعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:30 صباحًا، بجانب إعادة آخرى الساعة 1:30 ظهرًا.

بالإضافة إلى عرض الحلقة على منصة Watch It الإلكترونية في تمام الساعة السابعة مساء، لتكون متاحة بأي وقت لمشتركيها وبدون فواصل إعلانية.