السبت والأحد.. حلقة خاصة من لوكيشن قلعة آلموت وكواليس «الحشاشين» مع لميس الحديدي

تقدم الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة ON، حلقة خاصة مع صناع مسلسل «الحشاشين» من لوكيشن قلعة آلموت وأصفهان، وذلك يومي السبت والأحد القادمين في تمام التاسعة والنصف مساء.

كواليس مسلسل الحشاشين

يحاور البرنامج كل من الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي والكاتب عبدالرحيم كمال، والفنانين «سامي الشيخ، نضال الشافعي، سوزان نجم الدين، أحمد عبدالوهاب، سارة الشامي، محمد يوسف».

كما يحاور البرنامج أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، وحسين عسر مدير تصوير المسلسل، وأحمد عبداللاه، مصمم المعارك، وكذلك أحمد حمدي مونتير المسلسل، ومحمد طنطاوي مؤسس شركة تريند والمشرف على تنفيذ المؤثرات البصرية، ومحمد عطوة مدير إدارة إنتاج المؤثرات البصرية بشركة تريند، وطارق الشناوي الناقد الفني وفتحي إسماعيل منتج فني مسلسل الحشاشين «شركة سينرجي».