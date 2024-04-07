أحمد العوضي يرد على المشككين في مسابقة حق عرب: «أنا أنزه من كده»

قال الفنان أحمد العوضي، إنَّه أذكى وأنزه من الشائعات التي حاولت أن تشكك في المسابقات التي أطلقها على السوشيال ميديا للترويج لمسلسل «حق عرب»، موضحا: «ادعى أصحاب هذه الشائعات أنني على صلة بمن فازوا خلال المسابقة».

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «ربنا جعلني سبب أكسب أكتر من 200 شخص على مدار شهر رمضان ومن الصعب أني أعرف كل العدد ده ولو حد عشان ظروف صعبة عنده مش هاكسبه شفقة مني لأني لو حابب أساعده هيكون في الخفاء».

وتابع: «عهد بيني وبين ربنا أنه عمري ما هكسب حد أعرفه وبقابل ناس كتير في الشارع منهم صاحب الكشك اللي بجيب منه حاجتي وصاحب السوبر ماركت ووارد يطلب مني ده.. يعني ميقوليش كسبني؟ ممكن أكسبه؟ بس إزاي؟ بأكد لكم معرفش أكسبه».

نصف مليون متسابق يوميا

وأكد: «يوميا بيكون هناك نصف مليون متسابق ورغم أني بحط السؤال وببعت الرسالة بإيدي وبكلم الناس بنفسي وببعتلهم المكان ع الواتساب بنفسي وكل حاجة متعلقة بالمسابقة بنفسي ولكن كما أكدت أني عاهدت الله «مكسبش حد أعرفه»، بختار أني أعمل scroll على الإجابات ولو طلع «فلان» بدخل على صفحته أتأكد أن البروفايل حقيقي، وأعمل نسخ لرابط الحساب ومن خلال رسالة له أطلب فيها يرسل رقم موبايله، وبعدها بكلمه بنفسي وأفرحه بأنه كسبان.