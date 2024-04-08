مع حلول اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، فضلًا عن تأدية صلاة التهجد في المساجد.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة 4:4 دقائق صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5:34 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024 في تمام الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، فيحل في تمام الساعة 3:30 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة 6:18 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024 في الساعات 7 و 38 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 34 دقيقة.