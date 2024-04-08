مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:02 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
مواقيت الصلاة في الشرقية
مع حلول اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، فضلًا عن تأدية صلاة التهجد في المساجد.
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة، وهي كالتالي:
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة 4:4 دقائق صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5:34 دقيقة صباحًا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024
يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024 في تمام الساعة 11:56 صباحًا.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، فيحل في تمام الساعة 3:30 دقيقة مساءً.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024
ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة 6:18 دقيقة مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024
ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024 في الساعات 7 و 38 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 34 دقيقة.