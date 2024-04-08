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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:02 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
مواقيت الصلاة في الشرقية

مواقيت الصلاة في الشرقية

مع حلول اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، فضلًا عن تأدية صلاة التهجد في المساجد.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة 4:4 دقائق صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5:34 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024 في تمام الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024 

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، فيحل في تمام الساعة 3:30 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة 6:18 دقيقة مساءً. 

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024 

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 8-4-2024 في الساعات 7 و 38 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 34 دقيقة.

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بقلم نظيمة البحرواي