أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم.. 123 مسجدا وساحة

يومان فقط هما كل ما يفصلنا عن حلول عيد الفطر 2024، فيما أعلنت مديرية الأوقاف في بيان لها أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم التي تضم نحو 123 مسجدًا وساحة تفتح أبوابها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر 2024 صباح الأربعاء المقبل بحسب إعلان معهد البحوث الفلكية والجيولوجية.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» قائمة أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم التي تضم 123 مسجد وساحة في مختلف مراكز الإقليم، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان عيد الفطر 2024 في الفيوم

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم، تنطلق في تمام الساعة 6:02 صباحًا، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم

وتضم قائمة أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم نحو 12 ساحة ومسجدا، تتضمن 10 في مدينة الفيوم، و41 بمركز الفيوم، و16 في إطسا، و20 في سنورس، و19 في طامية، و14 في إبشواي، و3 في يوسف الصديق.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الفيوم

وتشمل قائمة أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في مدينة الفيوم 10 مساجد وساحات كبرى، كالآتي:

مسجد ناصر الكبير بشارع الورشة. مسجد المعلمين بالنويري. مسجد أبو داوود بكيمان فارس. مسجد محي الدين أبو العز بلطف الله. مسجد الشبان المسلمين بشارع أحمد شوقي. ساحة مسجد الأزهر بمنطقة دلة. ساحة روضة الفرقان بالحواتم. ساحة مسجد علي الروبي بحي الروبي. مسجد الفيوم الجديدة. ملعب نادي المحافظة.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في مركز الفيوم

وتتضمن أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في مركز الفيوم 41 مركز وساحة، كما يلي:

مركز شباب هوارة. مسجد الحاجة سيدة بالعامرية. مسجد سلطان يوسف بكفور النيل. أرض فضاء بجوار منزل العمدة بالعدوة. مسجد فراش الني بدمشقين. الوحدة المحلية بدمو. بجوار مسجد سيد بركات بأبو السعود. مركز شباب سيلا. المدرسة الابتدائية بسيلا. مدرسة اللاهون الابتدائية. المدرسة الإعدادية بالصالحية. مدرسة الزملوطي الابتدائية مسجد ورثة خضر ع أبو طه بمنشأة كمال. مركز شباب أبو عش بجوار المجمع في الحادقة. بجوار مسجد العشيري بأبجيج. مركز شباب بني صالح. مسجد العشيري. مركز شباب تلات. بجوار مسجد العمدة بالزاوية. المدرسة الابتدائية بمنشأة فتيح. ساحة الشهيد عبد العظيم جمعة بالعزب. مركز شباب المندرة. بجوار مسجد القاضي بمناشي الخطيب. بجوار المسجد الكبير بالحريشي. مركز الشباب بالإعلام. بجوار الوحدة الصحية بالشيخ فضل. بجوار مسجد الرحمة بعزبة علي فراج. بجوار المسجد القبلي بهوارة المقطع. المسجد الكبير بكفر الصعايدة. مسجد الشيخ مرزوق بالسنباط. المدرسة الإعدادية بمنشأة الجزائر. مركز الشباب بدسيا. أمام المسجد الغربي بالحمدية. بجوار الجمعية الزراعية بعزبة بشير. الشهيد نبيل بالإعلام. ساحة المسجد الكبير بأبو عش. ساحة مسجد الرحمن بسنوفر. أرض فضاء بجوار الجمعية الزراعية بمنشأة بغداد. المسجد الكبير الوسطاني بمنشأة عبد الله. مجمع مدارس سنوفر.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في إطسا

بلغ عدد أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في إطسا نحو 16 كما يلي:

مركز شباب منية الحيط. مسجد محمد أمين معجون بمنية الحيط. ساحة بجوار مسجد التقوى ببندر إطسا. ساحة مسجد بدوي حمد بإهريت. ساحة الوحدة المحلية بتطون. أرض فضاء بجوار مسجد الصحابة بتطون. أرض فضاء السوق بقصر الباسل. أمام الوحدة المحلية بمطول. أرض فضاء بجوار الملعب بمنشأة ظافر. ساحة الحديد بمنشأة حلفا. الملعب بعتامنة المزارعة. الشؤون الاجتماعية بمنية الحيط. مركز شباب قلهانة. ملعب عزبة زكريا بدفنو. مدرسة الغابة للتعليم الأساسي بالغابة. المصلية الشرقية بقصر الباسل.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في سنورس

الساحة الشعبية بسنورس. مفارق حمادة بسنورس. مدرسة الدكتور عنتر بعزبة عبد العليم. مركز الشباب بجبلة. بجوار المدرسة الابتدائية أبهيت الحجر. منشية عطيفة بجوار المسجد العتيق. مركز شباب بيهمو. مسجد ناصر بسنورس. مركز شباب جرفس. مركز شباب الكعابي الجديدة. السوق بجوار مسجد الهواري بترسا. بجوار دار المناسبات بالكعابي القديمة. مركز شباب منشأة بني عتمان. النادي الرياضي بعزبة صادق سنهور. ساحة عزبة السيد رحيل سنهور البحرية. أمام المدرسة التجارية بسنهور. بجوار الجمعية الزراعية بفيديمين. بجوار مدرسة التوفيقية الابتدائية. ساحة الطيبين بفيديمين. بجوار مسجد الرضوان بفيديمين.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في طامية

أرض فضاء هجومين بالعزيزية. الساحة القبلية بالروضة. مركز شباب قصر رشوان. أرض فضاء المحلج. مركز شباب كفر محفوظ. ملعب بجوار الجمعية الزراعية بمعصرة صاوي. ساويرس الكبيرة بمنشأة الجمال. دبانة الشرقية بمنشأة الجمال. ساحة فرقص. مركز شباب الروبيات. مركز شباب فانوس. الفهمية بجوار المدرسة بمنشأة الجمال. أرض فضاء بجوار المسجد البحري بالروضة. الفراقصة بفانوس. أرض فضاء بجوار مسجد الرحمن خلوصي بفانوس. أرض الملعب بأصلان. مركز شباب معصرة صاوي. مركز شباب دار السلام. عزبة خليفة بالمقاتلة.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أبشواي

مدرسة الخواجات. مركز شباب حنا حبيب. السوق بجوار مسجد إبراهيم عبد اللطيف بالنزلة. قصر الجبالي بالشواشنة. مركز شباب الشواشنة. المدرسة الفنية بالعجميين. مركز شباب أبشواي. الشيخ منصور بأبو جنشو. المزلقان بسنرو القبلية. أبو شنب القبلي. المعهد الديني بأبوكساه. مركز شباب عزبة زكي صالح بالشواشنة. سويقة شكشوك. بجوار المدرسة الإعدادية بعبود.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في يوسف الصديق