تصاعدت الأحداث في مسلسل جودر، ورحلة وصوله للكنز وفك رموز وطلاسم وضعها الحكيم الشمندر؛ إذ قرر الشيخ عبد الأحد تعليم جودر «ياسر جلال» علوم الروحانيات لكي ينجح في الحصول على الكنز، وإليكم مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 14.

وفي السطور التالية نعرض مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 14.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 14

وعن مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 14، فستكون اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:20 مساء.

كما يتم عرض الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة 1:30 صباحا، ويتم بث العرض الثاني من المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء.

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال والذي يجسد شخصية جودر والملك شهريار، وياسمين رئيس التي تجسد شخصية شهرزاد، ووفاء عامر والدة جودر، وجيهان الشماشرجي زوجة وحبيبة جعفر، والشيخ عبد الأحد الذي يؤدي دوره الفنان أحمد بدير.