مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. حسن الصباح يتحكم في السلطان السلجوقي

ينجح حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، في زرع الأمير سراج الدين (محمد نجاتي)، في بلاط السلطان السلجوقي بركياروق، حتى أصبح وزيرا له، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، ويعمل في الخفاء لصالح «الصباح» ودعوته ويخبره بكل التفاصيل التي تحدث داخل القصر بالشكل الذي يخدم مصالحه، ويسأل برزك أميد (سامي الشيخ) لماذ لم يأمر سراج الدين بقتل السلطان؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. حسن الصباح يكشف عن تفكيره

يكشف حسن الصباح، عن تفكيره الجهنمي وراء زرع سراج الدين في بلاط السلطان، وعدم قتله، بالرغم من أن قتل السلطان سوف يزلزل الدولة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، قائلا: «لو كلفنا الوزير بقتل السلطان هيقتلوه بعدها، وهيجي سلطان بعديه ينتقم ويشن حملة على قلعة آلموت، وتنتهي القصة، لكن الأقوى والأخطر إن الوزير هو اللي يحرك السلطان، يخليه زي اللعبة في إيديه، ساعتها هيكون اللي بيحرك السلطان تابع حسن الصباح وتكون قلعة آلموت هي اللي بتحكم السلطنة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. حسن الصباح يأمر بقتل يحيى ابن سعيد

أما عن قرار قتل يحيى ابن سعيد (أحمد عبد الوهاب) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، يقول حسن الصباح إنه شاب دخل قلعة آلموت عرف مداخلها ومخارجها، وروح الانتقام لأبيه وأمه ستظل ملازمة له، وقتله سيكون قتل لشاب عادي لا يعني شيء للسلطنة.