مسلسل محارب الحلقة 28.. محارب يستعين بأبناء عمومته لمراقبة حسام الجيوشي

يواصل محارب البحث عن دليل براءته من التهم التي لُفّقت إليه عبر المحامي حسام الجيوشي، وقرر محارب الاستعانة بأبناء عمومته القادمين من الصعيد للبحث وراء حقيقة المحامي حسام، خصوصا بعدما ظهرت أوراق تدينه هو وجيهان العزازي، وحقيقة الرشاوي والتلاعبات المالية والمكاسب الكبيرة التي كانوا يحصلون عليها دون علم العزازي.

كما كشفوا عن التهديدات التي كان يوجهها وصفي المحامي، ما يؤكد وجود مصلحة من حسام وجيهان في قتل العزازي والمحامي وصفي، ومع استمرار الاحداث اليومية في مسلسل محارب الحلقة 28 تتضح المزيد من الحقائق.

مسلسل محارب الحلقة 28.. حسن الرداد يستعين بأبناء عمومته

كما شهدت الأحداث من مسلسل محارب، مراقبة المحامي حسام الجيوشي تحت المرقبة الدقيقة، كما سرقوا هاتفه المحمول ليصلوا إلى المعلومات الموجودة عليها، واستعان محارب بصديقه رامي العزازي لتهكير هاتف حسام لاستخراج الملفات التي كان يهددهم بها وصفي المحامي قبل مقتله، أو مع استمرار أحداث مسلسل محارب الحلقة 28.