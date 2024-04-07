ملخص الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين.. إعدام يحيى ابن المؤذن

يقتل يحيى ابن سعيد المؤذن (أحمد عبد الوهاب)، أحد جنود وزير الدولة السلجوقية، سراج الدين (محمد نجاتي)، الموالي لحسن الصباح سرا، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، حين حاول الجندي قتله للخلاص منه.

ويخبر يحيى الوزير أن قتل الجندي كان دفاعا عن النفس، عندما حاول الجندي طعنه بخنجر غادر أثناء عودته إلى منزله.

ويأمر الوزير سراج الدين، بوضع يحيى ابن المؤذن في السجن، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، لحين محاكمته بتهمة قتل أحد جنود السلطنة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. قطع رأس يحيى أمام نورهان في أصفهان

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، إصدار حكم بالقتل على يحيى ابن الموذن بتهمة الخيانة، بعد ما يصور الوزير للسطان أن يحيى هو أحد الباطنيين أتباع حسن الصباح، ويجري إذاعة الأمر في جميع شوارع مدينة أصفهان، ويجلبه الحراس مكبل بالأصفاد إلى ساحة واسعة في المدينة يتجمهر فيها الناس، وكانت من بينهم زوجته نورهان (سارة الشامي).

وقال يحيى إنه ليس خائن، وسعيد أنه سيموت على أرضه أمام أحبابه، ويطلب أن يجري قطع رأسه وهو واقف على قدميه، لتسقط نورهان في تلك اللحظة على الأرض.