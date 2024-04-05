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دراما المتحدة

«الحاجة عزيزة» تكرم 1000 من حفظة القرآن في ساقية أبو شعرة بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
11:03 م | الجمعة 05 أبريل 2024
تكريم حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم

شهدت قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تكريم 1000 طالب وطالبة من حفظة القران الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور المئات من أهالي القرية.

تكريم حفظة القرآن 

وقالت الحاجة عزيزة عبدالعليم، والتي اشتهرت بعمل موائد وطعام مجاني لأهالي إمبابة، إنها تحرص كل عام على إقامة المسابقة القرآنية في قريتها لتكريم حفظة القرآن الكريم، حيث تزداد أعداد الطلبة من عام إلى آخر بمشاركة جميع المراحل العمرية، والهدف من تلك المسابقة هي تشجيع الإطفال والطلاب على حفظ القران الكريم.

 

جوائز المسابقة

وتابعت الحاجة عزيزة، أن الجوائز عبارة عن هدايا ودروع وشهادات تقدير ومبالغ مالية، وأنها عزمت على تكريم جميع المتقدمين للمسابقة وعددهم 1000 طالب وطالبة، مع تقسيمهم إلى مستويات مختلفة لإعطاء الحفظة المتفوقين جوائز أكبر، مشيرة إلى أن تلك المسابقة عادة سنوية بحلول شهر رمضان المبارك والعام المقبل سيكون العدد أكبر.

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بقلم عصام علم الدين