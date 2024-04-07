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دراما المتحدة

مع تزايد الانتقادات بأمريكا.. هل ينجح نتنياهو في احتواء غضب بايدن؟

كتب:

حسن سمير
10:36 م | الأحد 07 أبريل 2024
نتنياهو

نتنياهو

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «مع تزايد الانتقادات في أمريكا.. هل ينجح نتنياهو في احتواء غضب بايدن؟».

وأوضح التقرير إلى أنه يوما بعد يوم تكشف التقارير الإعلامية الأمريكية ما سببه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بانقسام كبير بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، ونفاد صبر الرئيس جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاصة مع تزايد الانتقادات داخل مركز صنع القرار الأمريكي للدعم المقدم إلى جيش الاحتلال وتأثير ذلك سلبا على دور واشنطن عالميا.

ولفت التقرير إلى أن شبكة سي إن إن الأمريكية أعلنت أن «بايدن» هدد نتنياهو خلال اتصالهما الأخير إذا ما لم تغير إسرائيل طريقة حربها على قطاع غزة، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن واشنطن ستعيد النظر في طريقة الدعم الأمريكي إن لم تتحسن ظروف المدنيين بالقطاع الذي لم يعد يوجد به مكان آمن بفعل القصف الإسرائيلي.

 

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