مسلسل محارب الحلقة 28.. الوصول لدليل براءة حسن الرداد من قتل الغفير

وصل ضباط الشرطة إلى خيط رفيع في طريق تبرئة عزيز محارب «حسن الرداد»، من تهمة قتل الغفير، الشاهد الثاني في قضية مقتل رجل الأعمال عزازي «ماجد المصري»، ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 28.

مسلسل محارب الحلقة 28.. تشكيل فريق بحثي

وتمكن ضباط الشرطة من العثور على فيديو من كاميرات المراقبة، بأن شخص دخل منزل الغفير الشاهد الثاني في القضية، والمحامي وصفى النجار «تامر عبد المنعم»، للتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 28.

وطالب الضابط بعد رؤيته لكاميرات المراقبة، بتشكيل فريق بحثى لمتابعة كاميرات المراقبة، لمعرفة الشخص الذي تخلص من الغفير، حتى لا يحصل محارب على معلومات منه.

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، ومحمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين.