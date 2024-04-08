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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 29

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:01 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
مسلسل محارب

مسلسل محارب

تقرر الفنانة نرمين الفقي، بعد الانتهاء من قضية زوجها وإعلان الوراثة الذهاب إلى الخارج هى وابنها، لتتوالى الأحداث في مسلسل محارب، وإليكم مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 29.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 29.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 29

يعرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 29، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرا والثانية يعرض في تمام الساعة 3:45 عصرًا.

ويعرض مسلسل محارب على قناة CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

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