ظل محارب يعيش هاربا طوال الحلقات السابقة، على أثر قضايا ملفقة له ظلما نتيجة مطالبته بحق والدته التي ماتت دهسا في حادث سير على يد نجل أحد أكبر رجال الأعمال، إلا أن الأحداث تأخد مسارا جديدا بحصول رامي العزازي على البراءة في القضية، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 28.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc

يعرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 28، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرا والثانية 3:45 عصرًا.

ويعرض مسلسل محارب الحلقة 28 على قناة CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب حول الشاب محارب الذي يقوم بدوره النجم حسن الرداد، وهو من أصول صعيدية جاء إلى القاهرة رفقة أسرته بعد وفاة والده، ويعمل في عدة مجالات للإنفاق على أسرته، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب بعد حادث دهس والدته، وبدلا من يأخذ حقها يتهم في قضايا لا نهاية لها، في إطار صراعه مع رجل الأعمال محمود العزازي ومحاميه حسام الجيوشي الذي يدبر له تلك المكائد من أجل الحصول على نصف ثروة العزازي.