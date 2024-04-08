ملخص الحلقة 13 مسلسل بقينا اتنين.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

عندما علمت ياسمين (رانيا يوسف) بأمر أدهم وندى، وقصة الحب التي بدأت بينهما والتي قد تطور إلى زواج، بدأت الغيرة تدب في عروقها على الرغم من أنها رضيت بالانفصال عنه بعدما طلقها، وهو ما جعلها تتخذ قرارا مفاجئا وغير متوقع، وذلك ضمن مشاهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.

ملخص الحلقة 13 مسلسل بقينا اتنين

ذهبت ياسمين إلى أدهم (شريف منير) لكي تخبره ما خطر على بالها، لتتفاجأ بدخوله إلى المنزل بصحبة ندى، وهو ما جعل الدموع تتفجر من عينيها، فطلبت منه الحديث على انفراد، وعندما وقفا معا، طلبت منه أن يفض الشراكة التي بينها وبينه في الشركة التي أنشآها معا، وذلك إما أن يتنازل لها عن نصيبه بمقابل أو العكس.

وتتابع مشاهد الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين، فيتعجب أدهم من طلب ياسمين ويستفسر منها عن سبب ذلك الطلب الذي ظهر فجأة ولكنها تصر على موقفها، فيطلب منها الذهاب إلى البيت ليفكر قليلا فيما قالته، ويتجه هو إلى الطبيب النفسي ليطلب مشورته في تلك الأمور، وما ينتابه من تخبط وعدم ارتياح فيما يقوم به من أمور.