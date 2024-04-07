ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 28.. أحمد العوضي يهدد رياض الخولي بالقتل

بدأ منذ قليل، عرض مسلسل حق عرب الحلقة 28 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي وتدور أحداثه في إطار شعبي داخل حارة المغربلين، إذ بدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28 بمعرفة عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، أن المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي هو السبب وراء اختفاء سعيد الجن.

أحمد العوضي يهدد رياض الخولي بالانتقام

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، وأبلغ عرب السويركي الشرطة من خلال محضر وتفتيش المنطقة الخاصة بالمعلم عبدربه وتدعى «المريحة»، والتي يقوم فيها بالتخلص من أعدائه سواء بقتلهم أو دفنهم أحياء، ولم تجد الشرطة أي أثر لأي جثث في مكان الحفر الذي أبلغ عنه عرب السويركي، وهدد عرب المعلم عبدربه بأن يقتله ويقوم بالانتقام منه.

دنيا المصري تخضع لتهديدات زوجها

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28 على قناة ON Drama بطولة أحمد العوضي، ونفذت سميحة والتي تجسدها دنيا المصري طلب زوجها جمال ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود وقامت بدفع له مبلغ 5 ملايين جنيه حتى لا يقوم بفضح سرها وعلاقتها مع رباح أبوالدهب ويجسده الفنان وليد فواز.