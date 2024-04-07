رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 28.. أحمد العوضي يهدد رياض الخولي بالقتل

كتب:

أميرة عزالدين
10:39 م | الأحد 07 أبريل 2024
ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 28

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 28

بدأ منذ قليل، عرض مسلسل حق عرب الحلقة 28 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي وتدور أحداثه في إطار شعبي داخل حارة المغربلين، إذ بدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28 بمعرفة عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، أن المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي هو السبب وراء اختفاء سعيد الجن.

أحمد العوضي يهدد رياض الخولي بالانتقام 

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، وأبلغ عرب السويركي الشرطة من خلال محضر وتفتيش المنطقة الخاصة بالمعلم عبدربه وتدعى «المريحة»، والتي يقوم فيها بالتخلص من أعدائه سواء بقتلهم أو دفنهم أحياء، ولم تجد الشرطة أي أثر لأي جثث في مكان الحفر الذي أبلغ عنه عرب السويركي، وهدد عرب المعلم عبدربه بأن يقتله ويقوم بالانتقام منه.

دنيا المصري تخضع لتهديدات زوجها 

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28 على قناة ON Drama بطولة أحمد العوضي، ونفذت سميحة والتي تجسدها دنيا المصري طلب زوجها جمال ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود وقامت بدفع له مبلغ 5 ملايين جنيه حتى لا يقوم بفضح سرها وعلاقتها مع رباح أبوالدهب ويجسده الفنان وليد فواز.

اقرأ المزيد:

مؤلف مسلسل حق عرب يتحدث عن الحلقة الأخيرة.. هل ينتقم العوضي؟

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 28

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. كارولين عزمي تتهم أحمد العوضي بالخيانة

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على أحمد العوضي

بعد مسلسل حق عرب.. أحمد العوضي يكشف مصير فيلمه الجديد «البلدوزر»

بعد نجاح مسلسل حق عرب.. أحمد العوضي يكشف عن مفاجأة جديدة للجمهور
بقلم أميرة عزالدين