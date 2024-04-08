تعليق صادم لشقيق حسين الشحات بعد الكشف عن مدة غيابه

صدمة كبرى تلقتها جماهير الأهلي، وعائلة حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في الوجه خلال مواجهة سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وخضوعه لجراحة عاجلة، بعد تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأصيب حسين الشحات، الذي أصيب بشرخ في عظمة الوجه، بعد تدخل عنيف خلال المواجهة، تسبب في خضوعه لجراحة تبعده عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير، ما يمثل صدمة كبرى للأهلي، خاصة أنه مقبل على مواجهات حاسمة في دوري دوري NILE، ودروي الأبطال، بعد تأهله للدور نصف النهائي.

تعليق شقيق حسين الشحات بعد خضوعه لجراحة عاجلة في الوجه

«اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلفني خيرا منها، وأتم شفاء أخي علي خير ولا تريني فيه أي شر أو ضرر»، هكذا علق محمد، شقيق حسين الشحات، عبر حسابه الرسمي بمنصة «فيسبوك»، بعد ساعات من إجراء الجراحة.

وأضاف شقيق لاعب الأهلي: «الحمد لله رب العالمين على كل شيء، حسين بخير الحمد لله، ومنتظر دعواتكم بتمام الشفاء إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين ويكون عيد سعيد عليكم جميعا».

حسين الشحات يخضع لجراحة في الوجه

وخضع حسين الشحات لجراحة صباح اليوم في الوجه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.