أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القاهرة.. إليك التفاصيل

حددت وزارة الأوقاف أماكن ساحات صلاة العيد 2024، حيث تضع ضوابط صلاة عيد الفطر من كل عام في جميع المساجد، كما تكون وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة، وفق التنسيق الكامل بينهما.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أماكن ساحات صلاة العيد 2024 الذي تحدده دار الإفتاء غدا بعد الرؤية لمعرفة نهاية شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024

وتختلف أماكن ساحات صلاة العيد 2024 وفق ما أعلنت وزارة الأوقاف، هي كما يلي:

- جامع الحسين

-الجامع الأزهر

- جامع عمرو بن العاص

- جامع الفتح برمسيس

- جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم

- مسجد السيدة زينب

- مسجد السيدة نفيسة

- مسجد السلطان حسن .

- مسجد بلال بن رباح المقطم

- مسجد منارة الاسلام المقطم

- مسجد الفردوس حدائق المعادى

- مسجد السلطان الحنفى بالسيدة

-مسجد سيدى على زين العابدين بالسيدة

- مسجد الفاروق بالمعادى

- مسجد عبد المنعم رياض كوتسيكا

- مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش

- مسجد التقوى الطوب الرملي

- مسجد السلام - مدينة نصر