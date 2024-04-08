تختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 قبل الأخير من شهر رمضان المبارك، وتاسع أيام العشر الأواخر، إذ تأتي بعض مواعيد الصلاة مبكرًا بمقدار دقائق معدودة، بينما تأتي مواعيد صلاة أخرى متأخرة عن موعدها بالأمس، فيما يزداد عدد ساعات الصيام، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 والموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان، متضمنةً مواقيت السحور والإمساك، ومتى تشرق الشمس في الفيوم اليوم، فضلًا عن عدد ساعات الصيام اليوم بعد زيادتها.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتضمنت مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين الموافق 29 رمضان 2024 حلول مواعيد السحور والإمساك مبكرًا بمقدار دقيقتين، وكذلك موعد أذان الفجر، بينما يشهد اليوم تبكير موعد شروق الشمس دقيقة واحدة عن الأمس، ويزداد عدد ساعات الصيام دقيقتين، كما تأتي مواعيد أذان الظهر والعصر مبكرة بمقدار دقيقة واحدة.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024

وبحسب إمساكية رمضان، فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 والموافق تاسع أيام العشر الأواخر من رمضان، تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 يحل في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 يحل في تمام الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 يحل في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 يحل في تمام الساعة 6:19 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 يحل في تمام الساعة 7:38 مساءً

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق تاسع أيام العشر الأواخر من رمضان 2024 نحو 14:30 ساعة، بينما يبدأ وقت السحور اليوم في الساعة 1:49 وحتى موعد الإمساك الساعة 3:49 صباحًا، بينما يأتي موعد الشروق في الفيوم اليوم في تمام الساعة 5:38 صباحًا.