موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024 وتوقيت إفطار 28 رمضان

بدأ العد التنازلي على انتهاء اليوم الثامن والعشرين من شهر الصيام، إذ تفصلنا ساعات قليلة على موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024 وتوقيت الإفطار، معلنًا انتهاء صيام ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان، وبدء الاستعداد لصوم اليوم التاسع والعشرين من رمضان، بالتزامن مع استعدادات الجميع لاستقبال عيد الفطر المبارك بعد 48 ساعة.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024، ضمن قائمة مواقيت الصلاة اليوم، فضلًا عن عدد ساعات الصيام اليوم، وتوقيت الإفطار والسحور، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويختلف موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد الموافق ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان، عن الأمس، إذ يأتي متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط عن الأمس، وكذلك موعد أذان العشاء، فيما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين مقارنةً بالأمس، إذ تختلف وفقًا لمواعيد الشروق والغروب بالفيوم كل يوم على حدة.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 7-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 7-4-2024 الموافق الثامن والعشرين من رمضان في تمام الساعة 6:19 مساءً، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14:28 ساعة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويحين موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الخميس 28 رمضان 2024، في تمام الساعة 6:29 مساءً، بعد رفع الأذان بعشر دقائق كما حددت وزارة الأوقاف في جميع الصلوات عدا الفجر 20 دقيقة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 7-4-2024

وفيما يخص موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 7-4-2024 الموافق ثامن أيام العشر الأواخر، فإنه يتزامن مع موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:19 مساءً، فيما تأتي مواعيد الصلاة اليوم كما يلي:

أذان الظهر اليوم.. 11:59 صباحًا.

أذان العصر اليوم.. 3:32 مساءً.

أذان العشاء اليوم.. 7:38 مساءً.