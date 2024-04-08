«رياضة القليوبية» تكرم 500 من حفظة القرآن الكريم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، عن تكريم 500 من حفظة القرآن الكريم، في مركز شباب نامول، ضمن مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ ﷺ»، وسط حشد جماهيري كبير، بحضور لفيف من نواب المحافظة والشخصيات العامة.

تكريم حفظة القرآن بالقليوبية

وأشارت مديرية الشباب والرياضة، إلى أنه جرى تنظيم احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم في مركز شباب نامول، التابع لإدارة شباب طوخ، ضمن فعاليات مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ ﷺ»، التي أطلقتها المديرية لتكريم حفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، داخل الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

مشاركة 5 آلاف شخص في الاحتفالية

وأكدت المديرية مشاركة 5 آلاف شخص من الشخصيات العامة وأهالي وأعيان ورموز القرية، وأعضاء المركز وأولياء الأمور، في الاحتفالية.

ولفتت إلى أن المبادرة جاءت داخل مراكز الشباب في القليوبية، التي جرى تنفيذها بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم في شهر رمضان، وحث النشئ والشباب على حفظ وفهم وتدبر معانى القرآن الكريم، والتأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية.

وتأتي المبادرة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتفعيل وتعظيم دور مراكز الشباب في بناء الشخصية المصرية، وإعادة تشكيل الوعي لدى النشئ والشباب، بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.