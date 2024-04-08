مسلسل فراولة الحلقه 13.. خيانة أحمد فيهم لزوجته زوزو

شهدت الحلقة 13 من مسلسل فراولة، أحداثا شيقة، منها اكتشاف زوزو «إيمان السيد»، خيانة زوجها حسن الشاندويلي «أحمد فهيم » بعدما رأته في أحد الملاهي الليلية، خلال لحاقه بميرال «جنة هشام» ورغبته في الزواج، عن طريق وضع برامج تجسس في هاتفه المحمول.

مسلسل فراولة الحلقة 13.. فراولة تشتري بيتا من أجل نصف الحجر الآخر

كما تمكنت فراولة من شراء البيت الذي يوجد به النصف الآخر من الحجر الكريم، بعدما ساعدها والدها مرزوق «حجاج عبد العظيم» في شرائه؛ إذ حصل صاحب البيت على 7 ملايين، وبدأت نيللي كريم في عمليات الحفر فورا للحصول على الحجر قبل وصول مستر يانج له.

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي، بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسى.