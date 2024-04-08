رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أطقم ترنج وتيشيرتات للفائزين.. ختام 3 بطولات كروية في مركز شباب أشمون

كتب:

عصام علم الدين
04:30 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
أثناء تكريم الفائزين

أثناء تكريم الفائزين

نظّم مركز شباب مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، 3 بطولات مختلفة لكرة القدم بحضور المهندس محمد النحاس رئيس مجلس الإدارة، وأحمد نبيل نائب رئيس اللجنة المنظمه للبطولات وباقي أعضاء مجلس الإدارة، والجماهير الذين جاءوا لمشاهدة المباريات.

تفاصيل المسابقة 

وقال محمد بيرس عضو مجلس إدارة بمركز شباب أشمون، إنه جرى تنظيم 3 بطولات تتمثل في الطلائع ومختلف الفئات العمرية وكبار السن، حيث جرى افتتاح مهرجان البطولة بالسلام الجمهوري وبعدها عرض الكاراتيه وبعدها بداية مباريات النهائي في الثلاثة بطولات.

جوائز الدورات

وتابع «بيرس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جوائز الفرق الفائزة عبارة عن كأس البطولة وأطقم ترنج وتيشيرتات ودرع للفرق الفائزة، موضحا تقام الدورة الرمضانية كل عام وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الجماهير الحاضرة التي استمتعت بمشاهدة مباريات مختلفة طول فترة تواجدهم.

 

اقرأ المزيد:

حزب المصريين يختتم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بالبحر الأحمر

محافظ كفر الشيخ يشهد نهائي الدورة الرمضانية للعاملين بالمحليات

«الجيزة» تحصد بطولة الدورة الرمضانية لـ«مستقبل وطن»

التحالف الوطني يختتم فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم بالأقصر

«أوقاف المنوفية» تحتفل بليلة القدر.. وتكرم حفظة القرآن الكريم
بقلم عصام علم الدين