أطقم ترنج وتيشيرتات للفائزين.. ختام 3 بطولات كروية في مركز شباب أشمون

نظّم مركز شباب مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، 3 بطولات مختلفة لكرة القدم بحضور المهندس محمد النحاس رئيس مجلس الإدارة، وأحمد نبيل نائب رئيس اللجنة المنظمه للبطولات وباقي أعضاء مجلس الإدارة، والجماهير الذين جاءوا لمشاهدة المباريات.

تفاصيل المسابقة

وقال محمد بيرس عضو مجلس إدارة بمركز شباب أشمون، إنه جرى تنظيم 3 بطولات تتمثل في الطلائع ومختلف الفئات العمرية وكبار السن، حيث جرى افتتاح مهرجان البطولة بالسلام الجمهوري وبعدها عرض الكاراتيه وبعدها بداية مباريات النهائي في الثلاثة بطولات.

جوائز الدورات

وتابع «بيرس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جوائز الفرق الفائزة عبارة عن كأس البطولة وأطقم ترنج وتيشيرتات ودرع للفرق الفائزة، موضحا تقام الدورة الرمضانية كل عام وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الجماهير الحاضرة التي استمتعت بمشاهدة مباريات مختلفة طول فترة تواجدهم.