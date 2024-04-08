معلومات عن الطفلة بيلا حنون ابنة حسن الصباح في الحشاشين.. حديث السوشيال ميديا

بملامحها الصغيرة البريئة وأدائها السهل الممتنع رغم صغر سنها، تمكنت الطفلة بيلا حنون، صاحبة دور «خديجة» الابنة الصغرى لـ حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، جذب الانتباه والأنظار نحوها بقوة، وذلك لما تمتلكه من موهبة قوية جعلتها حديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بأدائها التمثيلي.

الطفلة بيلا حنون في مسلسل الحشاشين

وخلال ظهورها ضمن الحلقات الأخيرة من مسلسل الحشاشين، أظهرت الطفلة بيلا حنون تميز موهبتها التمثيلية بشخصية «خديجة» ابنة حسن الصباح، التي تعلقت بوالدها بقوة، وحاولت الهرب من والدتها كي تكن مع أبيها.

وفي التقرير الآتي، نقدم أبرز المعلومات عن الطفلة بيلا حنون، وفق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- إلى جانب موهبتها التمثيلية تحترف الطفلة بيلا حنون لعب الجمباز.

- تقدم العديد من المقاطع التمثيلية عبر حسابها الرسمي على منصة الفيديوهات «تيك توك».

- تتقن التحدث باللغة الإنجليزية.

- تستعرض بيلا حنون لياقتها برياضة الجمباز في العديد من الفيديوهات عبر حساباتها الرسمية.

- تُعرف نفسها عبر حسابها على «إنستجرام» بـ فتاة الجمباز.

أحداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الحادي عشر، حول شخصية حسن الصباح أحد القادة بالطائفة الإسماعيلية في تلك الحقبة الزمنية، الذي يستولى على قلعة آلموت حتى يحكمها لسنوات عديدة بهدف نشر دعوته المتطرفة، ويقرر محاربة العديد من قادة العرب والمسلمين.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين كل من، كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، أحمد عبد الوهاب، سارة الشامي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، سامي الشيخ، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.