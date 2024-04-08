أحمد بلبولة لـ«الشاهد»: مسلسل الحشاشين ولادة جديدة للدراما المصرية

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن أهم فكرة في مسلسل الحشاشين أن الجرح قديم وله جذور والتعامل مع المشكلات من جذورها هو قمة الذكاء؛ لأنه فيه استئصال للحالة وانتزاعها واقتلاعها تمامًا من المجتمع.

مواجهة الأفكار المتطرفة

وأضاف «بلبولة» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان - الحشاشين»: «سواء في مصر أو خارجها، طموح مصر اليوم أكبر فنحن الآن نمد يد العون للعالم في مواجهة الأفكار المتطرفة».

ولادة جديدة للدراما المصرية

وأكد أن مصر تنبه إلى أن فكر الإرهاب ليس قاصرا على دولة بعينها فهي فكرة عالمية، متابعًا: «أن يتم تقديم ذلك في إطار فني فهذا هو الجديد، فالفن نوعي ومختلف وبه تحدي وولادة جديدة للدراما المصرية».