مفاجأة لملايين المسلمين بشأن أول أيام عيد الفطر.. ماذا قال «الدولي للفلك»؟

اختلفت الدول العربية في استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، حيث بدأ الشهر المبارك في دول مثل مصر والسعودية والإمارات يوم 11 مارس، في حين كان البعض مثل الأردن وعمان وليبيا تعذر رؤية هلال الشهر المبارك، وبدأت صيامها يوم 12 مارس، ووفق امركز الفلكي الدولي فأنه هناك فرصة أن يكون موعد عيد الفطر المبارك موحد لجميع الدول العربية.. فكيف يمكن هذا؟.

تحري هلال شهر شوال المبارك

وبحسب الشريعة الإسلامية فإن تحري هلال شهر شوال المبارك سيكون بعد غروب يوم 29 رمضان المبارك، ففي الوقت الذي تتطلع غالبية الدول العربية لتحري هلال شهر شوال المبارك اليوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل الجاري بعد غروب الشمس، إلا أن 4 دول عربية مثل الأردن وليبيا وعمان سيتحرون موعد الهلال غدا الثلاثاء.

وبحسب معهد الفلك الدولي، فأنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال المبارك غدًا الاثنين، وهو ما سيجعل يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بالنسبة للدول التي صامت رمضان في 11 مارس، بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

بينما يوم الثلاثاء سيكون مضى يوم كامل على مولد القمر الجديد، ويمكن رصده ممكن بالعين المجردة في جميع الدول، وبالتالي سيكون رمضان في تلك الدول 29 يومًا فقط.

موعد عيد الفطر 1445 في جميع الدول العربية

وهو ما يعني أن فلكيًا سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 في جميع الدول العربية سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري.

وسيكون الإعلان الرسمي لموعد عيد الفطر متاح فقط للجهات الشرعية في الدول العربية.