من هو إمام التراويح والتهجد في آخر ليلة وترية في الحرم المكي 1445؟

أيام قليلة وينقضي شهر البركة والفرقان الذي يمضي كلمح البصر، فبالأمس كنا نبدأ تجهيزات الصيام، واليوم نستعد لآخر ليلة وترية في شهر رمضان، وهي ليلة الـ29، والتي يستغلها المسلمون حول العالم لأداء صلاة التراويح والتهجد في آخر الليالي المحتمل أن تكون ليلة القدر.

وقد كشفت رئاسة شئون الحرمين عن أئمة صلاتي التراويح والتهجد في آخر ليلة وترية في الحرم المكي 29 رمضان 1445 بالمسجد الحرام، وهي أيضا ليلة ختم القرآن التي ينتظرها المسلمون من العام للعام.

أئمة صلاة التراويح في آخر ليلة وترية في الحرم المكي 1445

وبحسب رئاسة الشئون الدينية للحرمين، فأن أئمة صلاة التراويح في آخر ليلة وترية في الحرم المكي، هم 3 من الشيوخ، إذ يكون إمام المسلمين في التسليمتان الأولي فضيلة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.

بينما يكون إمام المسجد الحرام في صلاة التراويح التسليمتان الثانية هو فضيلة الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، بينما يكون إمام التسليمة الأخيرة مع دعاء ختم القرآن، فضيلة الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

إمام صلاة التهجد في المسجد الحرام

ويكون إمام المسلمين في صلاة التهجد في المسجد الحرام في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ عبدالله الجهلي، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر الدكتور ياسر الدوسري.

وكانت رئاسة الشئون الدينية بالحرمين، أعلنت أنه سيتم القرآن الكريم في صلاة التراويح يوم الأحد ليلة 29 من شهر رمضان المبارك 1445، في المسجد الحرام والنبوي، سائلين من الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.