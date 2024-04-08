مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. أين يذهب «عمر» بعد هروبه من المستشفى؟

تفاقمت الأزمة التي تحاوط الفنان آسر ياسين الذي يلعب دور «مروان»، والفنانة عائشة بن أحمد التي تجسد دور «فريدة» أبطال مسلسل بدون سابق إنذار، بعد وصولهما إلى المستشفى التي يتلقى فيها الطفل «عمر» ويتفاجآن بهروبه، ما شوّق المتابعون لمعرفة ما يحدث في الحلقة القادمة، وأين يذهب الطفل «عمر» بعد هروبه من المستشفى؟.

ترجع مشاهد الحلقة السابقة، عندما علم الطفل «عمر» بحقيقة ما يدور بين «مروان» و«فريدة»، وأنّه ليس الابن الحقيقي لهما، عندما سمع كل منهما وهما يتحدثان عن الوصول إلى والده الحقيقي، ليسارع في البكاء تزامنًا مع إجرائه التحاليل الطبية التي تسبق العملية، ليقرر ارتداء ملابسه ومغادرة المستشفى من السلم الخلفي، ما شكل صدمة كبيرة لمروان وليلي اللذان تفاجآ بمغادرته.

مسلسل بدون سابق إنذار

وفيما يتعلق بموعد عرض الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، فتذاع في تمام الساعة 6:15، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، وسيتم إعادة بثها في الساعة 6:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا، و2 ظهرًا.

نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

ويضم مسلسل بدون سابق إنذار، مجموعة من أبرز نجوم الفن، وهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح»، والمسلسل من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.