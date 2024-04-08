مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. هل تعود العلاقة العاطفية بين مروان وفريدة؟

«يوم ما حطينا الوديعة في البنك متخيلناش نحتاجها إلا في أسوأ الظروف».. بهذه الكلمات بدأت الفنانة عائشة بن أحمد التي تلعب دور «ليلى»، الحديث مع زوجها الفنان آسر ياسين الذي يجسد دور «مروان»، حيث أخذا يفكران في جمع المال بهدف علاج الطفل عمر بالخارج، الذي أصيب بمرض سرطان الدم ويحتاج إلى زرع نخاع، ضمن أحداث الحلقة الماضية.

مسلسل بدون سابق إنذار 14

وشهدت الحلقة الماضية دخول الفنانة بسمة التي تجسد دور «فريدة»، لتترك ليلى المكان وتخرج من مكتب «مروان»، وينتظر المتابعون في أحداث الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار، هل تعود العلاقة العاطفية من جديد بين «فريدة» وآسر ياسين؟.

مسلسل بدون سابق إنذار

وفيما يتعلق بموعد عرض الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، فتذاع في تمام الساعة 6:15، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، وسيتم إعادة بثها في الساعة 6:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا، و 2 ظهرًا.

نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

ويضم مسلسل بدون سابق إنذار، مجموعة من أبرز نجوم الفن، وهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح»، والمسلسل من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.