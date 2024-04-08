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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14 على قناة dmc 

كتب:

حسن سمير
11:56 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14

مشاهد مثيرة يتابعها المشاهدون حول مسلسل بدون سابق إنذار ورحلة حل لغز العثور على ابن الفنان آسر ياسين «مروان» والفنانة عائشة بن أحمد التي تجسد دور «ليلى»، وهو الذي ينتظره المشاهدون في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14 على قناة dmc اليوم.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14 على قناة dmc في النصف الثاني من شهر رمضان، ويذاع في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار في إطار اجتماعي تشويقي، حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما عامه السادس، ويُصاب بالسرطان ويبدأ رحلة البحث عن علاج، خاصة أنّه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع، ومع ظهور التحاليل يكتشفان أنّ الطفل المصاب ليس ابنهما.

نجوم مسلسل بدون سابق إنذار 

ومسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صال، إخراج هاني خليفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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