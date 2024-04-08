مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. هل يكتشف السلطان بركياروق خيانة وزيره؟

نجح حسن الصباح «كريم عبد العزيز» في زرع أحد رجاله الأمير سراج الدين داخل بلاط السلطان السلجوقي بركياروق، والذي أصبح بعد ذلك وزيره، وينجح من خلاله الصباح في التحكم في السلطان وقراراته، ويكون من خلال تابعه على دراية بكل ما يحدث داخل الدولة وهو موجود في قلعة آلموت، ومن المقرر أن تزيد حدة الأحداث في مسلسل الحشاشين الحلقة 29، ولكن يستطيع السلطان كشف خيانة الوزير وموالاته لعدو الدولة حسن الصباح.

عدد كبير من المفاجآت يُتوقع أن تكشف عنها أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، حيث من المقرر أن تكون بداية النهاية لحسن الصباح، وهي النهاية التي وصفها بطل المسلسل ومخرجة بغير المتوقعة، وذلك خلال حلقة من برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090.

مسلسل الحشاشين الحلقة 29

مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. قلعة آلموت تحكم السلطنة

وكشف حسن الصباح لنجله قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29، أنّ التحكم في السلطان السلجوقي من خلال وزيره أفضل من قتله، قائلا إنّه لو آمر بقتله سيخسر الوزير، والسلطان الجديد سيأمر بشن حملة على قلعة آلموت، ولكن وجود سراج الدين بجانب الوزير له العديد من المنافع: قائلا: «الأقوى والأخطر إن الوزير هو اللي يحرك السلطان، ساعتها هيكون اللي بيحرك السلطان تابع حسن الصباح وتكون قلعة آلموت هي اللي بتحكم السلطنة».