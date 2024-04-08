كشفت شبكة قنوات DMC، عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 29، بعدما وصلت أحداث الملحمة التاريخية إلى ذروتها؛ إذ قتل حسن الصباح زوجته «دنيا زاد»، وتخلص من يحيى ابن المؤذن، ويتساءل الجمهور كيف ستكون نهاية حسن الصباح بعد كل الجرائم التي ارتكبها على مدار حياته؟.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 29 في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، لكن يستطيع مشتركو منصة واتش آت الإلكترونية مشاهدة الحلقة الجديدة قبل موعد عرضها التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة 7:15 مساء.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 29

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 29، الساعة 9:15 على قناة DMC، و11 مساء على قناة DMC دراما، وتعاد الحلقة الساعة 1:45 صباحا، وفي الـ4:15 عصرا على DMC، وتعاد الساعة 6:30 صباحا والـ1:30 ظهرا على قناة DMC دراما.