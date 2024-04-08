مسلسل فراولة الحلقة 14.. كيف يخرج أحمد فهيم من ورطة الديسكو؟

كشفت زوزو «إيمان السيد»، حيلة زوجها حسن الشندويلي «أحمد فهيم»، بعد أن ضبطته وهو يرتدي باروكة ويدخل إلى الديسكو لمطاردة ميرال «جنة هشام»، وذلك ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم.

مسلسل فراولة

وشهدت الحلقة 13 العديد من الأحداث بمسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم والفنان صدقي صخر، وبينها نجاح الفنان «حجاج عبدالعظيم» الذي يجسد دور «مرزوق» في مساعدة ابنته فراولة «نيللي كريم»، في شراء المنزل الذي كانت ترغب فيه لتخرج من تحته نصف حجر الطاقة للحصول على طاقة الكون.

موعد عرض مسلسل فراولة

وعن موعد عرض الحلقة 14 مسلسل فراولة، فتذاع يوميًا على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، والساعة 1:45 ظهرًا بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

نجوم ملسل فراولة

ويشارك في مسلسل فراولة عدد من النجوم، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير، ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم الفنانة سمر مرسي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد علي.