ملخص الحلقة 12 من مسلسل فراولة.. إصابة نيللي كريم باكتئاب نتيجة تراجع بيع الأحجار

‎شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل فراولة أحداثًا درامية بدأت بإصابة فراولة «نيللي كريم»، بحالة اكتئاب نتيجة ما مرت به من هجوم من جمهورها خلال ظهورها في التليفزيون مرة أخرى ببرنامج الستات «مايعرفوش يكدبوا»، إضافة إلى تراجع نسبه بيع الأحجار الكريمة في شركتها بشكل كبير مما أثر عليها بشكل سيئ.

فراولة تتعالج من حالتها النفسية السيئة

‎وفي سياق آخر، وبعد الحالة النفسية السيئة التي داهمت فراولة، ذهبت إلى الدكتور النفسي إبراهيم «صدقي صخر»، لتلقي العلاج بعدما تيقنت أنها لا تقدر على معالجة نفسها أو معالجة ‎الناس بالعلاج الروحاني من كثرة اقتناعهم بها.

‎وتتابعت الأحداث، ليطلب الشيخ علاء من فراولة، الزواج بعدما ذهبت له كي يدلها على المنزل الذي يوجد به نصف الحجر الكريم الآخر، إذ يتواجد الأول مع مستر يانج.

أبطال مسلسل فراولة

‎مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.