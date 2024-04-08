«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس خلال الأسبوع الجاري.. أمطار متفاوتة الشدة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية خلال الأسبوع الحالي، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن هذه التقلبات ستشمل عدم استقرار الطقس وزيادة كميات سقوط الأمطار، خاصة في محافظات شمال البلاد.

وأشارت إلى أن الأمطار ستبدأ من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام.

تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أضافت غانم أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ناحية البحر المتوسط، وتلك الكتل الهوائية رطبة، لذلك سيكون هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية.

سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيزة

وتوقعت سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانا اليوم، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيخ ودمياط، موضحة أن الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية، وسوف تصل أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا لفترة المساء.

وأشارت إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، أي أنه طقس ربيعي دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة في الأماكن الساحلية

وأضافت أن درجات الحرارة في الأماكن الساحلية تكون أقل من نظيرتها الموجودة في القاهرة، إذ يكون طقسا مائلا للدفء ويحمل بعض البرودة خلال فترة النهار، مؤكدة على الشعور بالمزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا، خاصة مع غياب أشعة الشمس.