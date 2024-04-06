«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة: رعدية ورياح مثيرة للرمال

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأسبوع المقبل، بما في ذلك أيام العيد، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وعودة الأجواء الشتوية المتمثلة في انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح وتساقط الأمطار، لذا نستعرض في هذا التقرير، أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد 7 أبريل

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ويصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار الاثنين 8 أبريل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد يوم الاثنين على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الثلاثاء 9 أبريل

أما أماكن سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 09 أبريل 2024، أوضحت الأرصاد الجوية، أن مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، ومنطقة خليج العقبة، ومدن القناة، تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا، مشيرة إلى تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأربعاء 10 أبريل

أضافت الأرصاد الجوية، أنه تتساقط أمطار خفيفة يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

بالنسبة لحالة الطقس الأيام المقبلة، توقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.