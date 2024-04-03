«الأرصاد»: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وتحذير من طقس الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم بنحو 4 درجات، وهي قيم أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من فصل الربيع، بسبب الكتل الهوائية الحارة القادمة من المناطق الصحراوية الشرقية وشبه الجزيرة العربية، ومستمرة حتى نهاية شهر رمضان.

مرتفع جوية وشبورة كثيفة

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، تعرض عدد من الطرق في القاهرة والمحافظات خلال الأيام المقبلة إلى شبورة مائية كثيفة، مع امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ويعمل على زيادت فترات ظهور الشمس، ويظل تأثيره حتى السبت المقبل.

درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة

وعن قيم ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال طقس الأيام المقبلة، وفقا للأرصاد الجوية فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة غدا الخميس 5-4-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 6-4-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.