هل تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى؟.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل

موجة حارة ضربت البلاد تستمر في فرض سيطرتها على الأجواء وارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي أجابت على سؤال: هل ستستمر الأجواء الحارة ولن نعود للانخفاض مرة أخرى؟

وكشفت هيئة الأرصاد، في بيان لها، حقيقة عدم انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

حقيقة عدم انخفاض درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستعود للانخفاض مرة أخرى، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل.

وأشارت الهيئة، إلى انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، كما تنشط الرياح ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويصاحبها فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وهو ما يعود معه الشعور بالأجواء الشتوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.