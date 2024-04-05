«غرفة السياحة»: انطلاق أولى رحلات عمرة شوال 1445 الأربعاء المقبل

تنطلق أولى رحلات عمرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445، الأربعاء المقبل، وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ رحلات عمرة شوال تنطلق مع اليوم الأول من هذا الشهر الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحًا أنّ بعض شركات السياحة ستسير رحلات عمرة شوال بداية من هذا اليوم.

نسب الإقبال على اداء عمرة شوال

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ نسب إقبال المواطنين على رحلات عمرة شهر شوال هذا العام جيد حتى الآن، موضحًا أنّ العديد من شركات السياحة قرّرت تنظيم رحلة عمرة واحدة خلال هذا الشهر سواء خلال النصف الأول أو بالـ15 يوما الأخيرة من الشهر، موضحًا أن مدة برامج العمرة خلال هذا الشهر تتراوح ما بين 6 أيام إلى 15 يوما.

أسعار برامج عمرة شوال

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن أسعار عمرة شهر شوال بالنسبة للبرامج الإقتصادية التى تبلغ مدتها نحو إسبوعين ستبدأ من 28 ألف جنيه،لافتا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين خلال شوال ستتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف معتمر.