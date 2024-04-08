5 مايو.. المحليات تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء

حددت الحكومة الموعد الرسمي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الوزراء، بأن الموعد بعد شهر كامل من نشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الجريدة الرسمية، والتي نُشرت يوم 4 أبريل الجاري.

موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء

ووفقا لتوقيت نشر الجريدة الرسمية لنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في عددها الصادر يوم 4 أبريل، ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإن المحليات على مستوى المحافظات تبدأ في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين بعد شهر من الآن وتحديدا يوم الأحد 5 مايو 2024، وذلك لكون يوم السبت 4 أبريل هو عطلة رسمية في مجالس المدن بالمحافظات والوحدات المحلية.

تسهيلات للمواطنين في قانون التصالح

وأقر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عدد من التسهيلات للمواطنين يأتي أبرزها استثناء القرى والنجوع والكفور من من شرط طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة والذي يتم اشتراطه بالنسبة للمباني المخالفة في الأحياء والمدن.