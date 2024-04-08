سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. رعد وأجواء باردة جدا (صور) 

سقطت أمطار رعدية غزيرة، منذ قليل على الإسكندرية، بالتحديد نطاق أحياء المنتزه أول وثان وشرق، وذلك تزامنًا مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 50%، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار الصقيع الذي يصحب المنخفض الجوي الحالي.

وصحبت الأمطار التي ضربت الإسكندرية منذ قليل صوت رعد شديد، وعاصفة وسط أجواء باردة جدا مع انخفاض درجات الحرارة اليوم الاثنين، وذلك بعدما بدأت الأمطار في الهطول بشكل تدريجي مع صباح اليوم.

طقس الإسكندرية اليوم

ويسود اليوم الاثنين طقس بارد على الإسكندرية بالإضافة إلى الجو الممطر حيث تبلغ درجات الحرارة 21 العظمة والصغرى 16 درجة، أي شديد البرودة.

تحذير للمواطنين.. الأمطار تستمر حتى العيد

وتعد أمطار الإسكندرية اليوم المتوقعة هي نتاج للسحب الرعدية الممطرة والتي تتمركز على مناطق من السواحل الشمالية، منذ فجر اليوم وتستمر إلى يوم الأربعاء المقبل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما تبعه تحذير للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس شتوية خلال فترة العيد.

تطهير شنايش المناطق الأكثر تعرضا للأمطار في الإسكندرية

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإنه نتيجة للتوقعات فقد تم إعادة التطهير للشنايش في الأماكن التي حدثت بها تجمعات مياه خلال الأمطار الغزيرة، وذلك وفقا لخطة الطوارئ المعلنة منذ مساء أمس.

ومن المتوقع أن يشهد طقس الإسكندرية اليوم الاثنين أمطارًا غزيرة الشدة ثم تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار بنسبة حدث 50% تقريبا.