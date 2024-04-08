انخفاض في أسعار الحديد بسبب موسم العيد.. «الاستثماري» أدنى مستوى

أعلنت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد في المصانع والمخازن، إذ سجل سعر حديد عز نحو 40 ألفًا و600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح، كما هبط سعر طن حديد التسليح الاستثماري إلى 37 ألفًا 600 جنيه في المصنع وذلك بحسب الأسعار المعلنة من قبل الشركات والمصانع.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد وفق المعلن من المصانع والشركات اليوم، بحسب آخر تحديث للأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء

سعر الحديد الاستثماري

سجلت أسعار الحديد الاستثماري اليوم، بعد الانخفاض الجديد 37 ألفًا و600 جنيه للطن.

سعر حديد عز

كما سجلت أسعار الحديد اليوم بعد الانخفاض الجديد 40 ألفًا و600 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي

- سجلت أسعار الحديد المراكبي، 39 ألفًا و100 جنيه.

- بلغت أسعار الحديد عطية 39 ألفًا و200 جنيه.

أسعار حديد التسليح

- سجلت أسعار الحديد العشري، سجل 38 ألفًا و500 جنيه.

- سجلت أسعار الحديد الكومي، 39 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 39 ألفًا و100 جنيه.

- سجلت أسعار الحديد العتال 40 ألفًا و200 جنيه.

- سجلت أسعار الحديد اليوم نحو 39 ألفًا و700 جنيه.

- وصلت أسعار الحديد 39 ألفًا و200 جنيه للمستهلك.