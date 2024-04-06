تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم.. «الاستثماري» يهبط تحت 38 ألف جنيه

كشفت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع أسعار الحديد في المصانع والمخازن، مشيرة إلى انخفاض حديد عز نحو 5800 جنيه، ليصل إلى 40 ألفًا و700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح، كما هبط سعر طن حديد التسليح الاستثماري تحت 38 ألف جنيه في المصنع.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الحديد وفق المعلن من المصانع والشركات اليوم، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم، بعد الانخفاض الجديد 37 ألفًا و700 جنيه للطن.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد اليوم بعد الانخفاض الجديد 40 ألفًا و700 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 39 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عطية 39 ألفًا و100 جنيه.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 38 ألفًا و600 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و800 جنيه.

- سعر حديد المعادي 39 ألفًا و100 جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 39 ألفًا و200 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 39 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد العتال 40 ألفًا و200 جنيه.