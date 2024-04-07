أسعار الحديد اليوم الأحد 7-4-2024.. «الاستثماري» يخسر 3500 جنيه دفعة واحدة

شهدت أسعار الحديد تراجعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ بداية الأسبوع في مختلف المصانع والشركات، فيما تحظى مواد البناء باهتمام كبير من قبل قطاع واسع من التجار والمواطنين، للتعرف على أحدث أسعارها، المتغيرة بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم، الأحد 7-4-2024، في مصر عقب تراجعه المتتالي، خلال الأيام الماضية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر اليوم الأحد 7-4-2024

وجاءت أسعار الحديد اليوم في مصر 7-4-2024، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، متراجعة كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 42 ألفا و166 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 3500 جنيه عن سعر أمس.

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد عز اليوم 44 ألف و333 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 2800 جنيه عن أسعار أمس.

وسجلت أسعار الحديد في الشركات الأخرى اليوم الأحد 7-4-2024، التالي:

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 39 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عطية 39 ألفًا و100 جنيه.

- سعر حديد العشري، سجل 38 ألفًا و600 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و800 جنيه.

- سعر حديد المعادي 39 ألفًا و100 جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 39 ألفًا و200 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 39 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد العتال 40 ألفًا و200 جنيه.

أسعار الحديد اليوم عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد التالي:

- متوسط سعر البليت: 507 دولارات للطن.

- متوسط سعر الحديد الخام: 113 دولارًا للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 530 دولارًا للطن.