هبوط حاد في أسعار الحديد اليوم بمصر.. «عز» يتراجع 17600 جنيه منذ فبراير

سجّلت أسعار الحديد اليوم في مصر، تراجعا كبيرا، ضمن موجة من الانخفاضات شهدتها أسعار حديد التسليح، منذ توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حديد عز تراجع اليوم بنحو 5800 جنيه للطن، ليسجل نحو 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، مقابل 58300 جنيه في 5 فبراير 2024، ليسجّل حديد عز بذلك تراجعات بقيمة كبيرة يصل مجموعها إلى 17600 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أسعار الحديد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في مصر لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد عز

- تراجع سعر حديد عز بنحو 5800 جنيه للطن، اليوم، ليسجل نحو 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد الكومي بنحو 1500 جنيه للطن، ليسجل نحو 36500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد العلا بنحو 1000 جنيه للطن، ليسجل نحو 36500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر الحديد اليوم

- استقر سعر حديد السويس للصلب اليوم في مصر، حيث سجل نحو 46500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد بشاي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 47 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد المراكبي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 43500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 46500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد العشري اليوم في مصر، حيث سجل نحو 46500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 46300 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد مصر ستيل اليوم في مصر، حيث سجل نحو 39 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.