«الأرصاد»: أمطار رعدية وغزيرة تضرب الإسكندرية والسواحل.. وتصل إلى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والعالية والمتوسطة والركامية، يصاحبها أمطار رعدية وغزيرة ومتفاوتة الشدة أحيانا على مدار النهار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار رعدية على السواحل وتصل للقاهرة

واضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّه وفقا لصور الأقمار الصناعية فإنّ «مطروح- سيدي عبدالرحمن- العلمين- الإسكندرية-كفرالشيخ- البحيرة» تشهد موجة أمطار رعدية يتوقع أن تتقدم للداخل مع تقدم الوقت، لتمتد إلى جنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبري، ولكن تكون شدة الأمطار أقل حدة.

منخفض جوي رطب

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ سبب الحالة الجوية يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي رطب على مسطح البحر المتوسط، يتزامن مع كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب شرق أوروبا ناحية البحر المتوسط، ما يعمل على تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، وانخفاض قيم الحرارة لتصل إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من فصل الربيع.