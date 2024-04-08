7 نصائح للاستمتاع بالعيد في ظل تقلبات الطقس.. أبرزها اختيار نوعية الملابس

ماذا يرتدي الأبناء خلال عيد الفطر المبارك؟، سؤال يشغل بال العديد من الأمهات في ظل حالة عدم استقرار الطقس، وإعلان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة على مختلف المحافظات، إذ تشهد البلاد تأثيرًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع توقعات بسقوط أمطار رعدية خلال أيام العيد، مما يتطلب متابعة نصائح التعامل مع الظواهر الجوية خلال تلك الأيام، للاستمتاع بالعيد مع أطفالك، لذا نقدم لكِ تفاصيل حالة الطقس، وأهم النصائح لقضاء عيد ممتع.

حالة الطقس خلال أيام العيد

تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد 14 أبريل، وتنشط الرياح يوم الثلاثاء 9 أبريل على كافة أنحاء الجمهورية، بينما يشهد يوم الأربعاء نشاطا للرياح في محافظات الجنوب والسواحل الشمالية الشرقية، وخلال الأيام التالية تزداد فرص سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تصل إلى القاهرة الكبرى وتعرض البلاد إلى منخفض جوي.

الملابس المناسبة في العيد

حالة حيرة شديدة وقعت فيها الأمهات خاصةً مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بعد أن كانت مرتفعه، وهو ما أوضحه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أكد أن درجات الحرارة المنخفضة في العيد تؤثر على الصحة، لذلك يجب عدم تخفيف الملابس مطلقًا خلال هذه الأيام، حتى لا تؤثر على الصحة، ويتعرض أطفالك إلى الإصابة بالبرد والتأثير على المناعة بشكل مضاعف خاصةً صحة الأطفال.

وهو ما أكده أيضا الدكتور عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا إنه حفاظًا على مناعة ورئة الأطفال، لا يجب أبدًا ارتداء الملابس الصيفية إلا مع بداية فصل الصيف، وحتى في ذلك يجب أن يكون تغيير الملابس تباعًا، قطعة تلو الأخرى لتجنب الإصابة بنزلات البرد التي تؤثر على الصحة.

نصائح للتعامل مع الطقس

وللحفاظ على صحة أطفالك وتقوية مناعتهم، قدم مجموعة الدكتور محمد عز استشاري الأمراض التنفسية، مجموعة من الإرشادات للحفاظ على الصحة والمناعة أثناء عيد الفطر المبارك:

للاستمتاع بالعيد دون مشكلات صحية، يجب الحفاظ على الأغذية التي يتناولها الأفراد مع دخول السلطة إلى كل المأكولات.

يرتدي الأطفال الملابس القطنية أولًا، خاصة في حالة الخروج في الصباح الباكر أثناء صلاة العيد.

لكبار السن ارتداء نوعية الملابس بين الربيعي والشتوي مع وجود قطعة إضافية لارتدائها عند اللزوم.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

تجنب فترات هطول المطر الغزيرة واستخدام الشمسيات في مناطق سقوط الأمطار وارتداء السترات خلال فترة الصباح.

تناول الماء والسوائل بشكل عام على مدار اليوم.

ونصح «عز»، في حالة الإصابة بالبرد تناول أقراص مضادات الهستامين، مع غسيل الأنف بمحول الملح، لتطهير الأنف وإزالة الأتربة، والحفاظ على القفص الصدري بتناول المشروبات والأغذية التي تحافظ على الصحة.